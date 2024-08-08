"إغاثي الملك سلمان" يوزع آلاف السلال الغذائية بولايتي النيل الأزرق والبحر الأحمر بالسودان ومديريات اليمن

فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 600 حقيبة إيوائية استفاد منها 3.450 فردًا، و600 حقيبة عناية شخصية استفاد منها 3.450 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية الدمازين بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.