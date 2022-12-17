"كاوست" تحتفي بـ378 خريجًا وخريجة لدرجتي الماجستير والدكتوراه .. 40% منهم سعوديون

بدوره رحب وكيل الجامعة الدكتور لاري كارين بالضيوف، وألقى رئيس جامعة كاوست البروفيسور توني تشان كلمته للخريجين، دعاهم خلالها للتفكير في "عالم نود جميعًا أن نعيش فيه"، من خلال تطبيق ما تعلموه من معرفة وعلوم لتشكيل مستقبل أفضل.