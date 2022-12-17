"كاوست" تحتفي بـ378 خريجًا وخريجة لدرجتي الماجستير والدكتوراه .. 40% منهم سعوديون

احتفلت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" بحفل تخرّجها الثالث عشر مساء أمس، بحضور وزير الاستثمار عضو مجلس الأمناء المهندس خالد الفالح.
وتم خلال الحفل تتويج 378 خريجًا وخريجة بدرجتي الماجستير والدكتوراه، 40% منهم سعوديون. وأقيمت مراسم الاحتفال في وسط ممشى ساحة الاكتشاف الذي يمتدّ على طول الحرم الجامعي. كما تم بث الاحتفال عبر الإنترنت لكل من لم يستطع الحضور من خلال الرابط livestream event online.
بدأت مراسم الحفل بدخول موكب الخريجين وهم يرتدون زي التخرج الرسمي بحسب الدرجة الأكاديمية والقسم الذي ينتسبون إليه، ثم عزف السلام الوطني السعودي، وتلاوة القرآن الكريم.
بدوره رحب وكيل الجامعة الدكتور لاري كارين بالضيوف، وألقى رئيس جامعة كاوست البروفيسور توني تشان كلمته للخريجين، دعاهم خلالها للتفكير في "عالم نود جميعًا أن نعيش فيه"، من خلال تطبيق ما تعلموه من معرفة وعلوم لتشكيل مستقبل أفضل.