استمرار انخفاض الحرارة شمالًا.. مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة بـ39 مئوية وطريف الأدنى بـ7

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في مختلف مناطق المملكة؛ حيث أظهرت التوقعات استمرار الانخفاض في درجات الحرارة الصغرى على أجزاء من مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم).
وبيّن المركز أن مكة المكرمة سجلت اليوم أعلى درجة حرارة في المملكة؛ حيث بلغت 39 درجة مئوية؛ فيما جاءت طريف بأقل درجة حرارة مسجلة بـ7 درجات فقط، أما جازان ووادي الدواسر فسجلتا 37 درجة؛ في حين سجلت المدينة المنورة وجدة والقنفذة 36 درجة، وبلغت درجات الحرارة 35 مئوية في الخرج وشرورة وينبع والأحساء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في المقدمة بـ7 درجات مئوية، تليها القريات بـ8 درجات، ثم السودة بـ9 درجات.
وأشار المركز إلى توقعات باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، القصيم)، كما يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق: (الرياض، نجران، والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة).
وأضافت التوقعات احتمالية تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض أجزاء المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية؛ مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الأوقات.