استمرار انخفاض الحرارة شمالًا.. مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة بـ39 مئوية وطريف الأدنى بـ7

وأشار المركز إلى توقعات باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، القصيم)، كما يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق: (الرياض، نجران، والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة).