السيول تعزل قرى بني يزيد بالليث.. ومعاناة السكان تتكرر

تتكرر مأساة أهالي مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث مع كل هطول للأمطار كل عام.
وأعرب السكان عن امتعاضهم الشديد من المأساة المتكررة عند هطول الأمطار؛ إذ أصبحت القرى التابعة لمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث في عزلة إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليوم السبت.
وأشار السكان إلى أن الطرق المؤدية إلى المركز مغلقة تمامًا من جراء السيول، لافتين إلى أن الطلاب والطالبات لن يتمكنوا من الذهاب إلى مدارسهم غدًا بسبب انجراف الطرق، وسط مطالبات بسرعة إعادتها إلى وضعها الطبيعي.
وطالب الأهالي بإنشاء عبَّارات أو جسور؛ ليتمكنوا من عبور الطريق إلى المحافظة وإنهاء معاناتهم المستمرة.. لافتين إلى أن معاناتهم ليست وليدة اللحظة، وتتكرر عند هطول الأمطار، بالرغم من مطالباتهم منذ سنوات بإيجاد حلول، ولكن دون جدوى.