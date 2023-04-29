السيول تعزل قرى بني يزيد بالليث.. ومعاناة السكان تتكرر

وأشار السكان إلى أن الطرق المؤدية إلى المركز مغلقة تمامًا من جراء السيول، لافتين إلى أن الطلاب والطالبات لن يتمكنوا من الذهاب إلى مدارسهم غدًا بسبب انجراف الطرق، وسط مطالبات بسرعة إعادتها إلى وضعها الطبيعي.