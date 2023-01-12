"السياحة": لوائح نظام التفتيش على الأنشطة وتنظيم مرفق الضيافة الخاص تهدف لتطوير القطاع

أكدت وزارة السياحة أن اللوائح العشر التي تنضوي تحت نظام السياحة، تهدف إلى الارتقاء بقطاع الضيافة والنشاطات المصاحبة لها في المملكة؛ من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية، ومن بين تلك اللوائح لائحة نظام التفتيش على الأنشطة السياحية، ولائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، ولائحة تنظيم مرفق الضيافة السياحي الخاص.