ضبط 1383 مخالفًا لممارسة نقل الركاب دون ترخيص «الكَدادَة» خلال أسبوع

وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة خلال المدة من 8 إلى 14 نوفمبر 2025، جاءت المخالفات على النحو التالي:

• 662 مخالفًا تورّطوا في أعمال تحضيرية للكدادة، وهي مرحلة ما قبل ممارسة النقل، وتصل الغرامة المالية عند تكرار المخالفة إلى 11,000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة لمدة قد تصل إلى 25 يومًا.

• 721 مخالفًا ضبطوا أثناء ممارسة النقل دون ترخيص، وهي مخالفة جسيمة يعاقب مرتكبها عند التكرار بغرامة تصل إلى 20,000 ريال، مع حجز المركبة لمدة قد تصل إلى 60 يومًا.