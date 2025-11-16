ضبط 1383 مخالفًا لممارسة نقل الركاب دون ترخيص «الكَدادَة» خلال أسبوع

نفّذت الهيئة العامة للنقل، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، حملات رقابية مكثّفة في عدد من المواقع الحيوية، من بينها مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أسفرت عن ضبط 1383 مخالفًا تورطوا في ممارسة نشاط نقل الركاب دون الحصول على التراخيص النظامية.
وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة خلال المدة من 8 إلى 14 نوفمبر 2025، جاءت المخالفات على النحو التالي:
• 662 مخالفًا تورّطوا في أعمال تحضيرية للكدادة، وهي مرحلة ما قبل ممارسة النقل، وتصل الغرامة المالية عند تكرار المخالفة إلى 11,000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة لمدة قد تصل إلى 25 يومًا.
• 721 مخالفًا ضبطوا أثناء ممارسة النقل دون ترخيص، وهي مخالفة جسيمة يعاقب مرتكبها عند التكرار بغرامة تصل إلى 20,000 ريال، مع حجز المركبة لمدة قد تصل إلى 60 يومًا.
وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي تطبيقًا للنظام الجديد للنقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188)، والذي يحظر ممارسة النقل دون ترخيص رسمي، في إطار جهودها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الالتزام بالأنظمة والاشتراطات.
وشددت الهيئة على أهمية تعاون الجميع في الحد من هذه الممارسات المخالِفة، عبر التعامل فقط مع مقدمي الخدمة النظاميين، حفاظًا على سلامة الركاب وضمان حقوقهم.