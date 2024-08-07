"الحكومة الرقمية" تعلن بدء التقديم للحصول على تراخيص "التصديق الرقمي"

وأوضحت أن خدمات التصديق الرقمي هي: خدمة إلكترونية تهدف إلى التحقق من صحة وسلامة التعامل الإلكتروني، وهوية المتعاملين وتشمل خدماتها: إصدار الشهادات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني والزمني، إضافة لإدارة الأجهزة، مبينةً أنها تستهدف الترخيص إلى فئتين من مقدمي الخدمات: الفئة الأولى مقدم خدمات شامل، التي تؤهله لتقديم خدمات التصديق الرقمي كافة، والفئة الثانية مقدم خدمات محدد، وهو مؤهل لتقديم خدمة واحدة أو أكثر باستثناء إصدار الشهادات الرقمية.