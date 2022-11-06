جدة في 7 أيام.. مصادرة 9 أطنان من الأغذية وإتلاف 361 بسطة عشوائية

صادرت أمانة محافظة جدة، خلال أسبوع، 9 أطنان من الخضار والفاكهة والسلع المتنوّعة في مواقع وأحياء متفرقة ضمن نطاق 16 بلدية فرعية، وذلك في إطار جهودها لتعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية لتحسين المشهد الحضري على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية؛ حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك.