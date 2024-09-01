مسؤوليتنا جميعاً.. سقوط عدد من المتسوّلين في قبضة رجال الأمن بعسير

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسوّلين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة عسير عن رصد وضبط شخصٍ من الجنسية اليمنية يمارس التسوّل بشكلٍ مباشرٍ عبر استعطاف المارة بإحدى محطات الوقود.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط آخر من الجنسية اليمنية يقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من خلال استعطاف المجتمع والمارة بالأماكن العامة.
وضبطت الجهات الأمنية امرأة تقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من أمام المحال التجارية.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع محافظات المملكة ومناطقها؛ مذكّراً بأن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.