مسؤوليتنا جميعاً.. سقوط عدد من المتسوّلين في قبضة رجال الأمن بعسير

وتحت عنوان "معاً نكافح التسوّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط آخر من الجنسية اليمنية يقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من خلال استعطاف المجتمع والمارة بالأماكن العامة.