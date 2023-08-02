العِقال السعودي يلفت أنظار زوار مهرجان جرش

ويمثل المملكة في مشاركتها بمهرجان جرش؛ الذي تنظمه وزارة الثقافة الأردنية خلال الفترة من 26 يوليو إلى 5 أغسطس بمدينة جرش التاريخية، ثلاث هيئاتٍ ثقافية؛ هي هيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة التراث، وهيئة الموسيقى، وتتضمن المشاركة السعودية احتفاءً بعام الشعر العربي، ومعرضاً مصوّراً يسلط الضوء على مواقع التراث العالمي المسجلة في اليونسكو، فيما أحيا الفنان خالد عبدالرحمن حفلاً غنائياً على المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية، قدم خلالها باقةً منوعةً من أبرز الأغاني التي تَغَنى بها خلال مسيرته الفنية الطويلة، فيما أقامت الأوركسترا والكورال الوطني السعودي حفلاً موسيقياً في بوليفارد العبدلي بالعاصمة عمّان الجمعة الماضية، قدمت خلاله ميدلي غنائياً لأبرز الأغاني السعودية، وفقرات غنائية فردية لأعضاء الأوركسترا، بحضور فرق أدائية رجالية ونسائية، لتعرف الجمهور بالفن السعودي الأصيل.