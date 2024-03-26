رمضان في "المدينة البيضاء" رفعت راية السلام في قلب أوروبا

تقع في جنوب شرق أوروبا وتعد نموذجًا فريدًا للتعايش بين الأديان والثقافات ويرجح المؤرخون دخول الإسلام إلى كوسوفا في القرن الرابع عشر الميلادي مع بداية الفتوحات العثمانية للمنطقة، فمع انتشار السيادة العثمانية وفّرت بيئة ملائمة لنمو الإسلام وانتشاره خصوصًا مع تشجيع الدولة على اعتناقه من خلال تقديم مزايا اجتماعية واقتصادية.
ولعبت التجارة دورًا مهمًا في نشر الإسلام في كوسوفا، حيث كان التجار المسلمون من مختلف أنحاء الدولة العثمانية يترددون على كوسوفا للتجارة، وبفضل تفاعلهم مع السكان المحليين تعرّفوا على الإسلام واعتنقوه، وقد أسهم التزاوج بين المسلمين والكوسوفيين في انتشار الإسلام بين العائلات فمع اعتناق بعض أفراد العائلة للإسلام تبعهم آخرون مما أدى إلى توسّع قاعدة المسلمين في كوسوفا.
وفرت سياسة الدولة العثمانية حرية الدين في كوسوفا مما سمح للمسلمين بممارسة شعائرهم الدينية بحرية، ساعد ذلك على ترسيخ الإسلام كجزء أساس من ثقافة وتاريخ كوسوفا.
إذ تمكّن الإسلام من ترسيخ مكانه كجزء أساس من هوية كوسوفا مع حلول شهر رمضان المبارك تُضفي أجواءً
روحانية خاصة على ساكنيها، حيث يبدأ المسلمون بتطبيق طقوسهم الخاصة بهذا الشهر الفضيل.
ويعتمد المسلمون في كوسوفو على الحساب الفلكي في تحديد هلال رمضان متبعين في ذلك تركيا والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وتحاول المشيخة الإسلامية والمراكز الإسلامية أيضًا تحرِّي شهر رمضان ليلة التاسع والعشرين من شعبان.
ويُعد الإفطار من أهم العادات الرمضانية في كوسوفا، حيث يجتمع أفراد العائلة والأصدقاء على مائدة واحدة لتناول مختلف الأطباق التقليدية مثل: البوريك، والبيتا، واليخنة، والعديد من الحلويات.
ويتميز شهر رمضان عند الكوسوفيين بالزيارات والتجمعات العائلية التي تبدأ من موعد الإفطار ثم تتواصل بجلسة السهر طيلة الليل بعد صلاة التراويح وتمتد في سمرها وحلاوتها حتى وقت السحور.
يعد عصير التفاح أهم المشروبات التي يحرص على شربها المسلمون في كوسوفو عند إفطارهم حيث يتناولونه مباشرة عند أذان المغرب ثم يتوجهون لأداء صلاة المغرب في المساجد، وبالعودة إلى البيت يكون التجمع حول مائدة الإفطار العائلية واجبًا يحرص عليه الجميع.
تُعد صلاة التراويح من أهم شعائر رمضان في كوسوفا، حيث يحرص المسلمون على أدائها في المساجد، التي تُزين بشكلٍ خاص لهذه المناسبة.
ويُقام في العاصمة بريشتينا مهرجان رمضان الذي تتخلله العديد من الفعاليّات مثل الخيمة الرمضانية في ساحة المجمع الرياضي والإفطار الجماعي وتقديم وجبات الإفطار مجانًا للفقراء والمحتاجين والعمال والطلبة.