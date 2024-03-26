رمضان في "المدينة البيضاء" رفعت راية السلام في قلب أوروبا

ولعبت التجارة دورًا مهمًا في نشر الإسلام في كوسوفا، حيث كان التجار المسلمون من مختلف أنحاء الدولة العثمانية يترددون على كوسوفا للتجارة، وبفضل تفاعلهم مع السكان المحليين تعرّفوا على الإسلام واعتنقوه، وقد أسهم التزاوج بين المسلمين والكوسوفيين في انتشار الإسلام بين العائلات فمع اعتناق بعض أفراد العائلة للإسلام تبعهم آخرون مما أدى إلى توسّع قاعدة المسلمين في كوسوفا.