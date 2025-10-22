"الإحصاء":ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 0.7% خلال سبتمبر 2025

منتجات إحصائية للقطاعات الحيوية، وتوفير مرجعية موثوقة وفعّالة وتقديرات دقيقة استنادًا إلى تحليل شامل لتكاليف المواد الأساسية، وتكاليف العمالة، وتكاليف استئجار المعدات والآلات، وتكاليف الطاقة، للقطاعين السكني وغير السكني، لدعم قرارات المقاولين والمطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، والإسهام في رسم خارطة طريق واضحة للمشاريع الإنشائية السكنية وغير السكنية في قطاع البناء والتشييد.