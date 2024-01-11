"رادار جدة" يُظهر تكوّن السحب الرعدية الممطرة داخل البحر الأحمر

وكشف المركز في توقعاته لحالة البحر الأحمر خلال اليوم الخميس، عن تأثره برياح سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 30 كم ساعة، على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب.