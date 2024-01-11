محليات
"رادار جدة" يُظهر تكوّن السحب الرعدية الممطرة داخل البحر الأحمر
التوقعات تشير إلى تأثره برياح سطحية على الجزء الشمالي والأوسط
أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن صور "رادار جدة" تُظهر تكوّن السحب الرعدية الممطرة داخل البحر الأحمر بمحاذاة ساحل المحافظة.
وكشف المركز في توقعاته لحالة البحر الأحمر خلال اليوم الخميس، عن تأثره برياح سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 30 كم ساعة، على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب.