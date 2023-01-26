المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية لعام 2023م

وتأتي الورشة في إطار التنسيق والمواءمة والتحضير لمشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين، حيث تحرص المملكة على تقديم حلول ومبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومن ذلك مبادرة تعليق مدفوعات الدين وإطار العمل المشترك للمجموعة، ودورها في إطلاق صندوق الوساطة المالية للأمن الصحي ودعمها له بمبلغ 50 مليون دولار، إلى جانب عملها مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين في عام 2021م لوضع استجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية.