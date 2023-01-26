المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية لعام 2023م

عقدت وزارة المالية ورشة عمل جمعت مكتب الشربا السعودي وممثلي الجهات الحكومية التي تمثل في مجموعة العشرين، ترأسها الشربا السعودي لمجموعة العشرين مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف.
حملت الورشة عنوان "أجندة المملكة في مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية لعام 2023م".
وقدمت ورشة العمل نظرة عامة على أجندة مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية لعام 2023م، بما في ذلك أولويات مجموعة العشرين لهذا العام، ومنها دعم النمو الاقتصادي العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية والخدمات اللوجستية المرنة، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بالصحة والطاقة والأمن الغذائي والتعليم والسياحة وسوق العمل والاقتصاد الرقمي.
كما ناقشت ورشة العمل دور المملكة في المجموعة وسبل تعزيز الاستفادة من المبادرات التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م، بالإضافة إلى مناقشة خريطة الطريق ومشاركة المملكة في اجتماعات المجموعة وصولاً لقمة قادة دول مجموعة العشرين المقرر عقدها في مدينة نيودلهي خلال الفترة من 9-10سبتمبر 2023م.
وتأتي الورشة في إطار التنسيق والمواءمة والتحضير لمشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين، حيث تحرص المملكة على تقديم حلول ومبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومن ذلك مبادرة تعليق مدفوعات الدين وإطار العمل المشترك للمجموعة، ودورها في إطلاق صندوق الوساطة المالية للأمن الصحي ودعمها له بمبلغ 50 مليون دولار، إلى جانب عملها مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين في عام 2021م لوضع استجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية.
يُذكر أن مصطلح "الشربا" هو المسمى الذي يطلق على مبعوث يمثل حكومته للمشاركة في الأعمال الرئيسة السابقة لانعقاد قمم قادة دول مجموعة العشرين، بهدف التمهيد للمفاوضات التي تتوج بالاتفاق على البيانات الختامية التي تصدر عن تلك القمم.