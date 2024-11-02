"الأُسر الاقتصادية" تُخصِّص 14 جناحًا مجانيًّا دعمًا لمستفيديها في "معرض الحلال".. والمبيعات تتجاوز 100 ألف

وفي هذا الصدد أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية، ناصر بن فالح الغربي، بهذه المشاركة، وأثرها التنموي والاقتصادي على مستفيدي الجمعية، قائلاً: إن تخصيص الأجنحة للأُسر المستفيدة من خدمات الجمعية في معرض الحلال يأتي في إطار حرص الجمعية على دعم وتمكين أسرها اقتصاديًّا؛ إذ نؤمن بأهمية هذه الخطوات في تعزيز الاستدامة المالية لهذه الأسر، وتوفير فرص تسويقية، تتيح لهم عرض منتجاتهم أمام شريحة واسعة من المجتمع.