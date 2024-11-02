"الأُسر الاقتصادية" تُخصِّص 14 جناحًا مجانيًّا دعمًا لمستفيديها في "معرض الحلال".. والمبيعات تتجاوز 100 ألف

خصَّصت جمعية الأُسر الاقتصادية 14 جناحًا مجانيًّا للأُسر المستفيدة من خدماتها؛ للمشاركة في فعاليات المعرض السعودي الدولي للمنتجات الحلال في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، دعمًا لمنتجاتهم المحلية، وتمكينًا لهم لتحقيق مبيعات، تعزز من دخلهم واستدامتهم المالية، وفتح أبواب تسويق جديدة.
وشهدت أجنحة الأُسر الاقتصادية إقبالاً كبيرًا على منتجاتها من زوار ومرتادي المعرض؛ ما أسهم في تحقيق عوائد مشجعة، فاقت مبيعاتها 100 ألف ريال خلال فترة المعرض، الذي جاء بتنظيم الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
وتميَّزت مشاركة مستفيدي جمعية الأُسر الاقتصادية بتوقيع إحدى الشركات التجارية مع "الأُسر الاقتصادية" اتفاقية على جولة استثمارية، بما يسهم في دعم مشاريع مستفيديها، ويتيح لهم فرصًا جديدة للنمو.
وفي هذا الصدد أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية، ناصر بن فالح الغربي، بهذه المشاركة، وأثرها التنموي والاقتصادي على مستفيدي الجمعية، قائلاً: إن تخصيص الأجنحة للأُسر المستفيدة من خدمات الجمعية في معرض الحلال يأتي في إطار حرص الجمعية على دعم وتمكين أسرها اقتصاديًّا؛ إذ نؤمن بأهمية هذه الخطوات في تعزيز الاستدامة المالية لهذه الأسر، وتوفير فرص تسويقية، تتيح لهم عرض منتجاتهم أمام شريحة واسعة من المجتمع.
وختم الغربي حديثه موضحًا أن الجمعية تسعى دائمًا إلى تقديم الدعم اللازم للأسر المستفيدة من خدمات "الأسر الاقتصادية"؛ لتحقيق اكتفائها المالي، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في رفع الناتج المحلي لـ5%.