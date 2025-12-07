"سار" تفوز بجائزة أفضل مركز اتصال في قطاع السفر والنقل لعام 2025

تُواصل الخطوط الحديدية السعودية "سار" تعزيز حضورها الدولي في مجال خدمة العملاء، بإعلان فوزها بجائزة أفضل مركز اتصال في قطاع السفر والنقل والسياحة لعام 2025، ضمن جوائز Contact Center World العالمية، التي استضافتها هذا العام اليونان، وسط منافسة واسعة شاركت فيها مؤسسات رائدة من مختلف أنحاء العالم.
ويُعد هذا التتويج إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل النجاحات المتنامية التي حققتها الشركة، ويؤكد ريادتها وتميّزها في الارتقاء بجودة خدمة العملاء.
ويأتي هذا الفوز امتدادًا لإنجاز سابق حققته "سار" مؤخرًا، بحصولها على المركز الأول والفئة الذهبية على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ضمن جوائز Global Top Ranking Performance، وتأهلها لاحقًا للمنافسة على لقب أفضل مركز اتصال على مستوى العالم.
ويعكس هذا المسار التصاعدي حجم التطور الكبير الذي شهدته منظومة خدمة العملاء في الشركة، القائمة على التحول الرقمي، وتطوير البنية التشغيلية، وتمكين الكفاءات الوطنية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية، الدكتور بشار بن خالد المالك، أن هذا الإنجاز العالمي يأتي امتدادًا لمسيرة التطوير المتواصلة في مختلف قطاعات الشركة، مؤكدًا أن الاهتمام برحلة العميل وجودة الخدمة مثّل محورًا رئيسيًا في جهود التطوير خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الاستثمار في بناء منظومة اتصال حديثة ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي وتعزيز تكامل قنوات الخدمة، أسهم في الارتقاء بجودة التجربة المقدمة للعملاء، معتبرًا أن هذا الاعتراف الدولي ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعكس قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة عالميًا في القطاعات التي تعتمد أعلى معايير الجودة والموثوقية.
كما أكد المالك استمرار "سار" في تطوير خدماتها بما يواكب تطلعات العملاء ويرفع مستوى التميز المؤسسي.
وتُعد Contact Center World من أبرز الجهات الدولية المتخصصة في تقييم أداء مراكز الاتصال منذ تأسيسها عام 1999، وتعتمد معايير دقيقة تشمل جودة الخدمة، وسرعة الاستجابة، والجاهزية التشغيلية، وكفاءة فرق العمل.
وقد تميّزت "سار" في مختلف هذه المحاور، خصوصًا في قطاع السفر والنقل، الذي يُعد من أكثر القطاعات تنافسية وحساسية عالميًا، نظرًا لارتباطه المباشر برحلة المسافر واحتياجاته الفورية.
ويبرز هذا التتويج مستوى الاحترافية والجاهزية التشغيلية التي وصلت إليها منظومة خدمة العملاء في "سار"، بفضل اعتمادها تقنيات متقدمة، وتطوير قنوات الخدمة، ورفع كفاءة فرق العمل عبر برامج تدريب متخصصة، ما أسهم في بناء تجربة خدمة متكاملة تتسم بالسرعة والدقة والموثوقية، وتعزز ثقة العملاء بجميع الخدمات المقدمة.
ويُضاف هذا الفوز إلى سلسلة من الإنجازات الإقليمية والدولية التي حققتها "سار" خلال السنوات الأخيرة، مما يؤكد التزامها المستمر بتطوير خدمات النقل، وتقديم حلول تشغيلية متقدمة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزز تنافسية قطاع النقل والخدمات اللوجستية على المستوى العالمي.