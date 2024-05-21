"وزير الطاقة": إنتاج "وعد الشمال" و"الغاط" يكفي لتلبية احتياج 275 ألف وحدة سكنية للكهرباء

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الطاقة المنتجة سنويًّا من مشروعي "وعد الشمال" و"الغاط" لطاقة الرياح، كافية لتلبية احتياج 275 ألف وحدة سكنية للكهرباء، لتساهم في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة.
وأضاف وزير الطاقة أن مشروع الغاط حقق رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والتي بلغت 1.56558 سنتًا أمريكيًّا لكل كيلوواط ساعة.
وتابع أن مشروع "وعد الشمال" هو الثاني عالميًّا في تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بتكلفة بلغت 1.70187 سنتًا أمريكيًّا لكل كيلوواط ساعة.
يُذكر أن الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) وقّعت مع تحالف بقيادة شركة "ماروبيني" اليابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 600 ميغاواط، ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 500 ميغاواط.
وجاء التوقيع على الاتفاقيتين خلال منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 المنعقد في اليابان، كما يأتي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة.