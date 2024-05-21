"وزير الطاقة": إنتاج "وعد الشمال" و"الغاط" يكفي لتلبية احتياج 275 ألف وحدة سكنية للكهرباء

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الطاقة المنتجة سنويًّا من مشروعي "وعد الشمال" و"الغاط" لطاقة الرياح، كافية لتلبية احتياج 275 ألف وحدة سكنية للكهرباء، لتساهم في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة.