كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام تكرم الشيخ جميل الحجيلان.. الأربعاء المقبل

وأضاف: "احتفالية التكريم ستشهد حضور عدد من أصحاب السمو وأرباب الإعلام والفكر والثقافة والأدب، إلى جانب السلك الدبلوماسي لدى المملكة"، مشيرًا إلى أنّ كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعد المؤسسة الأكاديمية الرائدة في مجالها على المستويين المحلي والعربي، وذلك بالنظر إلى جملة من المعطيات منها؛ عراقة التأسيس التي تقارب 50 عامًا، وعدد طلابها الذي يتجاوز 10 آلاف طالب وطالبة، وأكثر من 250 أستاذاً وأستاذة في مختلف الرتب العلمية، مما يرشحها كأكبر كلية للإعلام والاتصال في العالم من حيث عدد منسوبيها من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.