"السديس" يدشّن شعار وهوية ندوة "الفتوى في الحرمين وأثرها".. إليك الدلالات

وتأتي رمزية منارة المسجد النبوي لتحقيق الريادة في اعتماد الأساليب العلمية في الفتوى، وتقويم واقعها واستشراف مستقبلها، وتوضيح أهميتها ومكانتها السامية في المملكة العربية السعودية، فيما تتمثّل رمزية الكعبة المشرفة في كونها قبلة المسلمين، ومتوجَّه مناسكهم، وتأكيدًا على التفاف المسلمين حولها؛ إجلالًا وتعظيمًا لحرمتها ومكانتها وقداستها، بالإضافة إلى وجود نقوش هادئة ورصينة على الرُّقْعَة تعكس ملامح الثقافة الإسلامية.