"السديس" يدشّن شعار وهوية ندوة "الفتوى في الحرمين وأثرها".. إليك الدلالات

دشّن رئيسُ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، شعارَ وهوية ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما" بنسختها الثانية، والتي ستقام برحاب المسجد النبوي في 23 من شهر صفر الحالي.
وقال "السديس": إنّ الشعار والهوية يجسّدان تأصيلًا لمفهوم الندوة، ويضفيان البعد الديني الوسطي، وربط الندوة بمنطلقات الرئاسة ومرتكزاتها الدينية المتخصصة، وعكس هويتها الدينية الوسطية، وقيمها السامية، ورسالتها العالمية المبنية على تكريس قيم التسامح والاعتدال، بما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ومواكبة مرنة لهوية الرئاسة، وأساليب الفتوى وتيسيرها ورقمنتها.
وأضاف: يجسد شعارُ وهوية ندوة "الفتوى في الحرمين" تعميقَ أثر الندوة بما يتوافق مع الموافقة الملكية الكريمة، والرعاية الشريفة، بالإضافة إلى قداسة ومكانة المسجد النبوي؛ حيث تعقد فيه الندوة لأول مرة، وتعكس دلالاتُ رموز الشعار تعزيزَ مسارات ندوة الفتوى عبر مجموعة من القيم والرسائل المرتبطة بالندوة.
ويتضمّن شعار ندوة فتوى الحرمين دلالات؛ منها: رمزية المسجد النبوي؛ إذ يعتبر المسجد النبوي رمزًا للإيمان والتوجيه والإرشاد الروحي الوسطي، ورسالة اعتدال تجسد التآخي والتسامي، وتنسجم مع دور الندوة في توجيه الأمة، وتقديم الفتاوى المستندة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية.
وتأتي رمزية منارة المسجد النبوي لتحقيق الريادة في اعتماد الأساليب العلمية في الفتوى، وتقويم واقعها واستشراف مستقبلها، وتوضيح أهميتها ومكانتها السامية في المملكة العربية السعودية، فيما تتمثّل رمزية الكعبة المشرفة في كونها قبلة المسلمين، ومتوجَّه مناسكهم، وتأكيدًا على التفاف المسلمين حولها؛ إجلالًا وتعظيمًا لحرمتها ومكانتها وقداستها، بالإضافة إلى وجود نقوش هادئة ورصينة على الرُّقْعَة تعكس ملامح الثقافة الإسلامية.