اتفاقية جديدة تتيح لـ"سفن" التابعة لصندوق الاستثمارات الاستحواذ على AMC في المملكة

من جانبه، علق آدم أرون، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لـAMC: "انطلقت رحلتنا في المملكة العربية السعودية قبل ما يزيد على 5 سنوات، وبعد مرور عدة شهور، افتتحنا أول صالة سينما تحمل علامة AMC في المملكة. أما اتفاقية اليوم، فتجسد الخطوة التالية بعد نجاحنا في تحقيق أهدافنا من المشروع المشترك".