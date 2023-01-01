ضبط عمالة وافدة حولت مسكنها لمعمل تحضير مأكولات بأبها

ضبطت الفرق الرقابية في الإدارة العامة للرخص والرقابة الشاملة بأمانة منطقة عسير، بالتعاون مع الجهات الأمنية، عمالة وافدة حولت مسكنها إلى معمل لتحضير المأكولات في أبها.
وقالت الأمانة: إن الفرق الرقابية ضبطت السكن بعد رصد مخالفات عدة كان أبرزها: عدم وجود رخصة، ومخالفة تجهيزات المبنى، وتدني مستوى النظافة العامة للموقع ومخالفة الشروط الفنية والصحية والسلامة، وتخزين نحو طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي كانت مجهزة لتوزيعها.
وأضافت أنه تم إتلاف كل المواد الغذائية المضبوطة، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية على مدار أيام الأسبوع؛ لمتابعة جميع المحلات التجارية وتطبيق اللوائح والاشتراطات.