ضبط عمالة وافدة حولت مسكنها لمعمل تحضير مأكولات بأبها

وقالت الأمانة: إن الفرق الرقابية ضبطت السكن بعد رصد مخالفات عدة كان أبرزها: عدم وجود رخصة، ومخالفة تجهيزات المبنى، وتدني مستوى النظافة العامة للموقع ومخالفة الشروط الفنية والصحية والسلامة، وتخزين نحو طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي كانت مجهزة لتوزيعها.