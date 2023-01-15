بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس لجنة الشؤون الدينية في طاجيكستان

وأشاد الوزير سليمان بيرخان دولت زاده، بالدور الكبير الذي قدّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في خدمة المسلمين في العالم ونشر الوسطية وتنفيذ المشروعات العملاقة لخدمة الحرمين الشريفين والتسهيل على قاصديهما، إلى جانب الدور الإنساني المميز الذي يقدمانه في تلمّس حاجات المحتاجين بالعالم، مؤكدًا أن السعودية هي من أوائل الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون تمييز وهي سباقة في العمل الإنساني.