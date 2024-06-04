"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: موجة حارة وأمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران وعسير والشرقية.
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة، تصل إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على أضم وميسان حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة، تصل إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة المدينة المنورة وبدر وينبع النخل والعيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة نجران أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة، تصل إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الأربعاء.