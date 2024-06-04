"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: موجة حارة وأمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة، تصل إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على أضم وميسان حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.