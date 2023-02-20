"العين العزيزية" تفتتح محطة سقيا قرية الخضراء بمركز الشعيبة

تبلغ مساحة المشروع قرابة 500 متر مربع، وتخدم المحطة سكان قرية الخضراء وما حولها، فيما بلغ مجموع المستفيدين أكثر من 1200 أسرة، بطاقة إنتاجية أربعين ألف لتر في اليوم الواحد من المياه الصحية الصالحة للشرب.