"العين العزيزية" تفتتح محطة سقيا قرية الخضراء بمركز الشعيبة

افتتحت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، اليوم الاثنين، محطة سقيا قرية الخضراء التابعة لمركز الشعيبة، بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، وجمعية البر لقرى جنوب مكة "جوار" الخيرية.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
شارك في افتتاح المحطة المستشار والعضو المنتدب لمجلس نظارة الوقف عبدالله بن عبدالرحمن الشهري، ومدير الاتصال المؤسسي بمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية نادر السقاف، ومدير جمعية "جوار" علي الفهمي.
تبلغ مساحة المشروع قرابة 500 متر مربع، وتخدم المحطة سكان قرية الخضراء وما حولها، فيما بلغ مجموع المستفيدين أكثر من 1200 أسرة، بطاقة إنتاجية أربعين ألف لتر في اليوم الواحد من المياه الصحية الصالحة للشرب.
يأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها أمانة الوقف؛ للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في مجال العمل الخيري.