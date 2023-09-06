لتحسين تجربة العميل.. "التنمية الاجتماعية" يوسِّع نطاق خدماته التمويلية عبر منصة "جسور"

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين شريحة أكبر من المستهدفين من برامج التمويل الميسّر، ومعالجة أحد التحديات التي تواجه منسوبي هذا القطاع في الحصول على التمويل مما يوفر بيئة إيجابية لكافة العاملين فيه، والتوسع في تنفيذ أجندة التنمية الشاملة للقطاع لدعم النمو الاقتصادي.