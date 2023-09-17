مفتي عام المملكة يكلّف الجليّل متحدثاً رسمياً للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

من جانبه، شكر الشيخ الجليّل؛ سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ؛ على هذه الثقة، وسأل الله تعالى التوفيق فيما يخدم الوطن والمواطن.