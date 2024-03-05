في الرياض والشرقية وجده وينبع "فيزيوثيرابيا" تدشن 8 مراكز جديدة للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل

دشنت "فيزيوثيرابيا" 8 مراكز للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل المتطورة، في الرياض بأحياء الندى والغدير و المنار ، وفي جدة بحي الصالحية، وفي الدمام بحي الفيصلية، والخبر بحي العليا وطريق الحزام الذهبي، والفرع الثامن بينبع، إضافة لأربعة مراكز تم افتتاحها في وقت سابق 2023م، وذلك في حفل أقيم بالرياض، أمس بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الدكتور إبراهيم العمر، والرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة الأستاذ عدنان الخلف.
وقال الرئيس التنفيذي الإقليمي لـ "شركة برجيل" القابضة عبدالمحسن العشري في كلمة له خلال الحفل: " نحن أمام إنجاز جديد، ندشن فيه ثمانية مراكز متميزة تضاف إلى ٤ مراكز تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي 2023م، ضمن استراتيجية واعدة لتغطية معظم مناطق ومحافظات المملكة، ضمن رؤية فيزيوثيرابيا لتكون أكبر شبكة للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية".
وقدم خالص شكره وتقديره للقيادة الرشيدة – حفظهم الله – على دعمهم غير المحدودة، وجهودهم المخلصة لتحسين جودة الحياة، وجعلت هذه الفلسفة خطة استراتيجية في رؤية طموحة عصرية تقتحم آفاق المستقبل بالعلم والثقافة، وفتح الأبواب أمام الاستثمارات الخارجية الجادة، لتصبح المملكة أفضل بيئة استثمارية.
وأضاف "العشري" خلال افتتاح المراكز الجديدة قائلاً: " إن برجيل القابضة شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، ونطمح من خلال مشروع فيزيوثيرابيا إلى تحقيق الريادة في تقديم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل المتطورة بتقنيات عالمية متقدمة، وإرساء معايير جديدة لهذا القطاع، ليصبح هذا القطاع قيمة مضافة، وتمهد الطريق لمستقبل أكثر صحة وازدهاراً، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 م ، وأهدافها السامية في بناء مجتمع صحي، وبما يعزز من جودة الحياة، وأن تصبح نموذجاً فريداً ونوعياً" .
وأشار "العشري" إلى أن مشروع «فيزيوثيرابيا» يعد أكبر شبكة مراكز صحية وإعادة تأهيل يمكن الوصول إليها بسهولة في المملكة، كما يقدم المشروع تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مستقبلاً؛ للارتقاء بمستوى خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الرياضي في المملكة، منوهاً بأن افتتاح مراكز جديدة يأتي وفق خطة زمنية مدروسة بعناية، وأيضاً الأماكن التي يتم اختيارها لإقامة المراكز فيها.
وتتميز مراكز «فيزيوثيرابيا» بسهولة وصول أكبر عدد من الأشخاص الذين يبحثون عن منهج شامل ومتكامل لتعزيز اللياقة البدنية والتعافي، لجميع الفئات العمرية، حيث يقدم كل مركز مجموعة واسعة من الخدمات المتطورة، تتضمن التقييمات التشخيصية وبرامج العلاج الطبيعي المتخصصة وخدمات التدريب وإعادة التأهيل الرياضي، مشيداً بزملائه والكوادر الوطنية التي تعمل في تلك المراكز بكفاءة ومهنية واحترافية عالية.
وعبر عن شكره وتقديره للشريك الاستراتيجي شركة لجام للرياضة، ممثلة برئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي بن حمد الصقري، والرئيس التنفيذي الأستاذ عدنان الخلف، والشكر ايضا لمجموعة برجيل الطبية ممثله في رئيس مجلس الادارة
مشيداً بجهود وزارة الصحة ودعمها لهذه المشاريع النوعية والرائدة، في تذليل الصعوبات والتحديات كافة، والمتابعة الدقيقة لضمان جودة المخرجات، وكذلك وزارة الاستثمار في دعم وتمكين المستثمرين.
وبدوره قال وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الدكتور إبراهيم العمر: " إننا اليوم نعيش تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، وكذلك مستهدفات وزارة الصحة في تحسين حياة الإنسان، وهذا العدد من المراكز التي تم افتتاحها اليوم دليل على تمكين وزارة الصحة للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، من خلال العديد من التشريعات وتطوير البيئة التشريعية "، مشيراً إلى أن الوزارة في رحلة التحول تحتاج إلى ممكنات، وأهم هذه الممكنات تمكين القطاع الخاص، وكان من نتاج ذلك تدشين فيزيوثيرابيا لثمانية فروع، إضافة لأربعة فروع تم افتتاحها في وقت سابق، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة في دعم الاستثمار في القطاع الصحي.
ومن جهة أخرى أوضح الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة الأستاذ عدنان الخلف، أن شراكة برجيل القابضة مع شركة لجام تعد شراكة رائدة في مجال العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في منطقة الشرق الأوسط، مثمناً الدور الذي تقوم به وزارتي الصحة والاستثمار في إصدار التشريعات الداعمة للمستثمرين المحليين ونظرائهم من الخارج، وهذا ما يحقق رؤية المملكة 2030.
وأشاد الخلف بتجربة فيزيوثيرابيا ونجاحها في تدشين 8 مراكز جديدة في مناطق مختلفة من مناطق المملكة، وهذا ما يجعل فيزيوثيرابيا الأسرع نمواً في مجال العلاج الطبيعي.
ويُذكر أن مجموعة برجيل القابضة تسعى إلى توسيع نطاق خدماتها في المملكة العربية السعودية عبر شراكتها مع لجام للرياضة، وتهدف لافتتاح 60 مركزًا في جميع مناطق المملكة، ويأتي ذلك، بعدما أعلنت المجموعة في وقت سابق عن نيتها استثمار ما يصل نحو مليار دولار بحلول عام 2030 بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
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