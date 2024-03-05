في الرياض والشرقية وجده وينبع "فيزيوثيرابيا" تدشن 8 مراكز جديدة للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل

وبدوره قال وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الدكتور إبراهيم العمر: " إننا اليوم نعيش تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، وكذلك مستهدفات وزارة الصحة في تحسين حياة الإنسان، وهذا العدد من المراكز التي تم افتتاحها اليوم دليل على تمكين وزارة الصحة للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، من خلال العديد من التشريعات وتطوير البيئة التشريعية "، مشيراً إلى أن الوزارة في رحلة التحول تحتاج إلى ممكنات، وأهم هذه الممكنات تمكين القطاع الخاص، وكان من نتاج ذلك تدشين فيزيوثيرابيا لثمانية فروع، إضافة لأربعة فروع تم افتتاحها في وقت سابق، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة في دعم الاستثمار في القطاع الصحي.