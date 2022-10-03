تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي في 9 أشهر بنسبة 0.79%

وكشف التقرير الدوري، الصادر من موقع تداول السعودية اليوم، عن بلوغ القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية التسعة أشهر الأولى 2022م، 10.8 تريليونات ريال أي ما يعادل، (2.888.76 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع بنسبة 7.56% مقارنة بذات الفترة من العام السابق.