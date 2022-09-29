10 دقائق كادت تُفقده قلبه.. إنعاش عاجل ينقذ حياة مريض بجازان

وأكد الفريق الطبي المعالج أنه -بعد إجراء الفحوصات الطبية السريرية اللازمة- تَبين إصابة المريض بجلطة أمامية حادة؛ الأمر الذي أدى لعمل قسطرة طارئة لشرايين القلب من قِبَل الفريق الطبي؛ حيث تم إجراء قسطرة قلبية للمريض، تَبين خلالها وجود انسداد بالشريان الرئيسي للقلب، وانسداد في الشريان الأيسر الملتف، وانسداد تام في الشريان الأيسر النازل؛ حيث قام الفريق الطبي بفتح الشرايين بالبالون، ومن ثم تركيب دعامات لها بشكل طارئ، وتكللت العملية بالنجاح.