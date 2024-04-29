"اعتدال": دعاة التطرّف يتخفون خلف أقنعة زائفة لتسهيل اختراق العقول

أكد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، أن دعاة التطرّف يتخفون خلف أقنعة زائفة ينتحلون من خلالها شخصية الاعتدال.
وقال المركز إن دعاة التطرّف يوظفون هذه الأقنعة الزائفة في تسهيل اختراق العقول وبث سموم الدعاية المتطرّفة، التي لا تستهدف سوى الفوضى وتدمير المجتمعات.
وكان "اعتدال" قد أشار في وقت سابق إلى أن دُعاة التطرف ينتهجون أسلوب التضليل والتزييف باختلاق القصص؛ بهدف إيهام ضحاياهم بالبطولات الوهمية من أجل استقطابهم في دهاليز الضلال.
وقال: البطولات الوهمية في الدعاية المتطرفة تتضمن نشر محتويات عنيفة تروج لبطولات مزعومة، وتقديم الغدر والخيانة والقتل كما لو كانت من صفات الأبطال.