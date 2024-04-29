"اعتدال": دعاة التطرّف يتخفون خلف أقنعة زائفة لتسهيل اختراق العقول

وكان "اعتدال" قد أشار في وقت سابق إلى أن دُعاة التطرف ينتهجون أسلوب التضليل والتزييف باختلاق القصص؛ بهدف إيهام ضحاياهم بالبطولات الوهمية من أجل استقطابهم في دهاليز الضلال.