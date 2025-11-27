رابطةُ العالم الإسلامي تُدشّن منصةَ "منهاج" أولُ مرجعيةٍ رقميةٍ إسلاميةٍ جامعةٍ

د.العيسى:
• فكرة "منهاج" حظيتْ بإجازة من المجمع الفقهي الإسلامي، برئاسة وعضوية أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي المفتين وكبار علماء العالم الإسلامي أعضاء المجمع.
• التطبيق يعد الأول من نوعه من حيث مظلّته الشرعية الحاضنة لعلماء الأمّة الإسلامية الأعضاءِ في المجامع والهيئات والمجالس التابعة للرابطة.
دشَّن معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة العلماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكة المكرمة، المنصّة الرقمية الجديدة للرابطة مشتملةً على تطبيق "منهاج"، بحضور عددٍ من أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي من كبار علماء العالم الإسلامي، وممثّلي الهيئات والمنظمات الإسلامية، إضافةً إلى نخبة من الخبراء والمهتمين بالشأن الإسلامي .
وجرى خلال التدشين استعراضُ أبرز مميزات المنصّة، وما تتضمّنه من نقلة نوعية في منظومة الاتصال المؤسسي للرابطة، ضمن خططها الاستراتيجية الطَّموحة لتعزيز تواصلها مع المجتمعات المسلمة في الداخل الإسلامي وخارجه.
وقد شارك في الاحتفاء الكبير، بكلماتٍ ضافية كلٌّ من: سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في كلمةٍ ألقاها نيابةً عنه الأمين العام لهيئة كبار العلماء، معالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، وإمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى في جمهورية الجزائر، سماحة الشيخ الدكتور مبروك علي محمد زيد الخير، ورئيس مجلس الشورى الإندونيسي، معالي السيد أحمد موزاني.
وأكّد الدكتور محمد العيسى خلال التدشين أنّ هذا التحوّل الرقميَّ يمثّل خطوة نوعية ضمن جهود الرابطة في تطوير أدواتها التقنية، ويُسهم في تعزيز التواصل الفعّال مع الشعوب الإسلامية، ولا سيما عبر خدماتٍ تقنيةٍ ميسَّرة تلبّي احتياجاتها، وأشار معاليه إلى أنّ الرابطةَ ماضيةٌ في تعزيز قدراتها التقنية، مواكبةً للتطور المتسارع في التقنيات الحديثة.
وأضاف فضيلته أنّ فكرة تطبيق "منهاج" حظِيتْ بإجازة رسمية من المجمع الفقهي الإسلامي بقراره رقم (23) بتاريخ 13 شوال 1445هـ الموافق 22 أبريل 2024م، برئاسة وعضوية أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي المفتين وكبار علماء العالم الإسلامي أعضاء المجمع.
وبيّن معاليه أنّ هذا التطبيق يُعدّ الأولَ من نوعه من حيث مظلته الشرعية الواسعة، التي تضم علماء الأمّة الإسلامية الأعضاء في المجامع والهيئات والمجالس التابعة لرابطة العالم الإسلامي، ما يمنحه "موثوقيةً مؤسسيةً عاليةً" تُنهي حالة "التضارب والتناقض" في عددٍ من البرامج الدينية المتداولة، مع "إضافة المزيد من الخدمات المهمة"؛ ليشكّل بذلك نقلة تقنيةً متكاملة ذات مظلّة شرعية دولية غير مسبوقة من نوعها وسياقها.
الجدير بالذكر أنّ منصّة "منهاج" تقدّم باقةً واسعةً من الخدمات الرقمية التفاعلية بعدة لغات عالمية؛ لتشغل فراغًا طال انتظاره وبخاصة تصحيحها لحالة التضارب والتناقض في عدد من التطبيقات المتداولة علاوة على إضافة خدمات مهمة ومُلِحَّة.