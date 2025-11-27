رابطةُ العالم الإسلامي تُدشّن منصةَ "منهاج" أولُ مرجعيةٍ رقميةٍ إسلاميةٍ جامعةٍ

وقد شارك في الاحتفاء الكبير، بكلماتٍ ضافية كلٌّ من: سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في كلمةٍ ألقاها نيابةً عنه الأمين العام لهيئة كبار العلماء، معالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، وإمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى في جمهورية الجزائر، سماحة الشيخ الدكتور مبروك علي محمد زيد الخير، ورئيس مجلس الشورى الإندونيسي، معالي السيد أحمد موزاني.