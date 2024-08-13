توقيف المتورطين وإحالتهم للنيابة.. إحباط ترويج "حشيش وأقراص" في 3 مناطق

نفذت الجهات الأمنية ثلاث ضربات أمنية استهدفت منع ترويج المخدرات في مناطق: جازان، وحائل، والرياض.
تفصيلًا، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان؛ لترويجه (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي الواقعة الثانية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة حائل؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي الرياض كانت الضربة الأمنية الثالثة، حيث قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن؛ لترويجه مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.