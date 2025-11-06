بنك الخليج الدولي - السعودية يعلن عن إكمال سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

ويُؤكد نجاح هذا الإصدار قوة المركز المالي للبنك، واستراتيجيته الرشيدة لإدارة رأس المال، ما يسهم في تعزيز قدرته على الوصول إلى الأسواق الدولية بكفاءةٍ، وعلى نحوٍ منافِسٍ. ويعكس إقبال المستثمرين من أنحاء العالم ثقتهم المستمرة في الأداء المالي للبنك، والتزامه بمعايير الحوكمة، إلى جانب التوقعات الاقتصادية الإيجابية للمملكة.