بنك الخليج الدولي - السعودية يعلن عن إكمال سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

أعلن بنك الخليج الدولي - السعودية نجاحه في إصدار سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن برنامجه لإصدار سندات رأس المال الإضافية من الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. وستُستخدم عائدات الإصدار لتعزيز قاعدة رأس مال البنك، وتنويع مصادر تمويله، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية بما يواكب رؤية السعودية 2030.
ويُؤكد نجاح هذا الإصدار قوة المركز المالي للبنك، واستراتيجيته الرشيدة لإدارة رأس المال، ما يسهم في تعزيز قدرته على الوصول إلى الأسواق الدولية بكفاءةٍ، وعلى نحوٍ منافِسٍ. ويعكس إقبال المستثمرين من أنحاء العالم ثقتهم المستمرة في الأداء المالي للبنك، والتزامه بمعايير الحوكمة، إلى جانب التوقعات الاقتصادية الإيجابية للمملكة.
وقد حُظي الإصدار بإقبالٍ كبيرٍ من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب1.3مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 2.6 ضعف حجم الطرح. وتم تسعير الإصدار بمعدل عائد سنوي بلغ 6.625%، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بالملاءة الائتمانية للبنك، واستقراره على المدى الطويل.
تعليقًا على هذا الحدث؛ قال الأستاذ خالد عباس الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي - السعودية: "يعكس نجاح هذا الإصدار ثقة المستثمرين بالأسس المتينة للبنك، والتزامه باستراتيجيته. ويعزز هذا الإصدار قوة رأس المال لدينا، ويوسع وصولنا إلى الأسواق العالمية، ويؤكد الدور الذي يضطلع به البنك في دعم تطوير القطاع المالي للمملكة، وتحقيق أهداف رؤية 2030. ونؤكد على التزامنا بتحقيق أداء قوي ونمو مُستدام لمساهمينا".
ويعزز هذا الإصدار مكانة بنك الخليج الدولي - السعودية بصفته مؤسسةً ماليةً سعوديةً رائدةً لها حضور دولي متنامٍ، والتزامه بإدارة رأس المال الرشيدة، وخلق قيمة مُستدامة للعملاء، وأصحاب المصلحة. كما ستدرج سندات رأس المال الإضافية من الشريحة الأولى (AT1) في بورصة لندن.