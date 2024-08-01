هل تزيد الجرائم والحوادث عند اكتمال القمر بدرًا؟ اعتقاد شائع يكشف حقيقته "المسند"

وأضاف: "بينما الدراسات الحديثة لم تجد أدلة قوية تدعم فرضية وجود علاقة ملموسة بين طور القمر الكامل والجريمة، ومنها دراسة أجريت في سان أنطونيو بين 2014 و2018 لم تجد أي تأثير لطور القمر على معدلات الجريمة، والله أعلم".