هل تزيد الجرائم والحوادث عند اكتمال القمر بدرًا؟ اعتقاد شائع يكشف حقيقته "المسند"

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، حقيقة ما يقال من إن البدر يؤثر على الإنسان، وإن بعض الدراسات النفسية أوضحت أن الجرائم وحوادث الطرق تزيد عند اكتمال القمر بدرًا!
وقال "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس": "في مدينة لدفكسهافن الألمانية يزيد عدد الشرطة في الميدان عندما يكون القمر بدرًا، حيث ترتفع الحوادث بنحو 50 حادثة أكثر عن الليالي العادية!".
وأوضح أنه "لم يثبت علميًا وجود علاقة بين قوة جاذبية القمر وجسم الإنسان لكون 70% من جسم الإنسان سوائل، والاعتقاد الشائع بوجود علاقة بين البدر وارتفاع معدلات الجرائم يعود إلى معتقدات قديمة".
وأضاف: "بينما الدراسات الحديثة لم تجد أدلة قوية تدعم فرضية وجود علاقة ملموسة بين طور القمر الكامل والجريمة، ومنها دراسة أجريت في سان أنطونيو بين 2014 و2018 لم تجد أي تأثير لطور القمر على معدلات الجريمة، والله أعلم".