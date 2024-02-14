المنتدى السعودي للإعلام يناقش المأساة الإنسانية التي تعيشها غزة الأسبوع المقبل

يناقش المنتدى السعودي للإعلام، الذي تُعقد دورته الثالثة في الرياض الأسبوع المقبل، يومي 20 و21 فبراير الجاري، المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة تحت وطأة الحرب منذ شهور؛ إذ يخصّص المنتدى جلسة تكشف أبعاد اتهام وسائل الإعلام الغربية بالانحياز لإسرائيل والتضليل في التعامل الإعلامي مع التغطية الإعلامية لحرب غزة، وذلك بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين والمسؤولين.