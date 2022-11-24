تغريدته لاقت تفاعلًا واسعًا.. سعودي تُوفي نجلاه في نفس العمر والطريقةُ غريبة!

وحثه مغرد آخر على الاطمئنان طبيًّا على أولاده، قائلًا: "عظّم الله أجرك وغفر الله له. هناك سبب علمي وممكن أن يكون مرضًا وراثيًّا عند الطفلين مثل تضخم في عضلة القلب أو مسببات أخرى. إذا عندك أطفال آخرين يُفضّل فحصهم بعمل أشعة للصدر أو رنين للدماغ. والله يصبركم ويحسن عزاكم".