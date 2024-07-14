وزير العدل يبحث مع نظيره القطري سبل تعزيز التعاون المشترك

واستعرض وزير العدل، خلال اللقاء، التطورات التي يشهدها القطاع العدلي والقضائي في المملكة بدعم من القيادة الرشيدة، لاسيما على صعيد التشريعات المتخصصة، والتحول الرقمي للخدمات العدلية.