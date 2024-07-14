وزير العدل يبحث مع نظيره القطري سبل تعزيز التعاون المشترك

التقى وزيرُ العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في الرياض، اليوم؛ وزيرَ العدل القطري إبراهيم بن علي المهندي.
وجرى خلال اللقاء بحثُ سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي.
واستعرض وزير العدل، خلال اللقاء، التطورات التي يشهدها القطاع العدلي والقضائي في المملكة بدعم من القيادة الرشيدة، لاسيما على صعيد التشريعات المتخصصة، والتحول الرقمي للخدمات العدلية.
وعلى هامش الزيارة قام وزير العدل القطري بالاطلاع على عدد من التجارب والمشاريع العدلية؛ منها مبادرة رقمنة الثروة العقارية، ومركز العمليات العدلي.