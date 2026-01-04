مجلس الشورى .. إحالة 21 موضوعًا إلى جدول أعمال جلسات المجلس

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر المجلس بالرياض اليوم، اجتماعها العاشر ضمن أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، و مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، إلى جانب رؤساء لجان مجلس الشورى المتخصصة.