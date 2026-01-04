مجلس الشورى .. إحالة 21 موضوعًا إلى جدول أعمال جلسات المجلس

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر المجلس بالرياض اليوم، اجتماعها العاشر ضمن أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، و مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، إلى جانب رؤساء لجان مجلس الشورى المتخصصة.
واستعرضت الهيئة العامة لمجلس الشورى، الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وأقرت إحالة 21 موضوعًا إلى جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة، شملت العديد من التقارير من بينها التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان.
كما أقرت إحالة عددٍ من مشروعات الاتفاقيات والمذكرات المتعلقة بالتعاون والتفاهم في المجالات السياحية والاقتصادية والقانونية وخدمات النقل الجوي ومجال الخدمات الاجتماعية مع عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة.