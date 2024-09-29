تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على ملابسات حصول ازدحام في أحد مقار استقبال المتقدمين على وظائف الشؤون الإسلامية

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية بتشكيل لجنة عاجلة؛ للوقوف على ملابسات حصول ازدحام في أحد مقار استقبال المتقدمين على وظائف الشؤون الإسلامية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عما صاحب إجراءات مقابلات اللجان المعنية بالوظائف في أحد مقار اللجان المعدة من قِبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض يوم الأحد؛ فقد وجَّه معالي وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتشكيل لجنة عاجلة؛ للوقوف على ملابسات حصول الازدحام في أحد المقار المعدة لاستقبال المتقدمين على الوظائف بمدينة الرياض.
ودعت الوزارة المتقدمين للوظائف، الذين تم إشعارهم بالقبول المبدئي، إلى الالتزام بالمواعيد المبلَّغة لهم عبر هواتفهم وفق الجدول الزمني، متمنية للجميع التوفيق.