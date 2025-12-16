جامعة حائل تحصد اعتمادًا دوليًا وتصنيفًا متقدمًا في بيئات العمل لعام 2025

حصلت جامعة حائل على شهادة Great Place To Work الدولية للفترة من 2024 إلى 2025، والتي تُمنح للجهات التي تنجح في بناء ثقافة عمل إيجابية تعزز الشفافية، وتحسّن تجربة العمل، وتوفر بيئة داعمة ومحفزة لمنسوبيها.
ويأتي هذا الإنجاز بعد سلسلة من الخطوات التطويرية التي شهدتها بيئة العمل في الجامعة، حيث تحوّلت إلى مؤسسة محفزة ترتكز على الثقة، والعدالة، وتمكين رأس المال البشري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي تصنيفات أفضل بيئات العمل لعام 2025، حققت الجامعة المرتبة الـ11 ضمن قائمة Best Workplaces for Saudi Nationals – Large، الخاصة بأفضل بيئات العمل للسعوديين.
كما نالت الجامعة المرتبة الخامسة ضمن قائمة Best Workplaces for Women – GCC – Large، التي تُعنى بأفضل بيئات العمل للمرأة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل توفيرها بيئة شاملة وآمنة دعمت فرص التطوير القيادي، وأسهمت في بناء مسارات وظيفية متوازنة ومحفزة للقيادات النسائية.