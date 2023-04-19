رئيس السنغال يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة فيه

وكان رئيس جمهورية السنغال قد وصل في وقت سابق اليوم إلى المدينة المنورة، حيث كان في استقباله في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ وعددٌ من المسؤولين.