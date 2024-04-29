تكنو السعودية تطلق احدث هواتفها من سلسلة CAMON 30 هواتف تعيد صياغة مفهوم تصوير الفيديو مدعومة بشريحة تتميز بذكاء اصطناعي متقدم وتصميم كلاسيكي

يتميز هاتف CAMON 30 Premier بكاميرا بالتعاون مع سوني, حيث توفر سوني IMX890 50MP OIS الرئيسي مع مستشعر فائق الحساسية مقاس 1/1.56 بوصة لتصوير الأشخاص والأماكن بتفاصيل مذهلة وفي أي إضاءة. بالإضافة إلى المستشعر الكبير، وحجم بكسل 1.0 ميكرومتر، وفتحة F/1.88، وتقنية OIS البصرية المضادة للاهتزاز، وتقنية دمج البكسل الرائدة في الصناعة، مما يعني أن المستخدمين لن يفوتوا أي تفاصيل في اليوم، ويمكنهم التقاط صور في الأماكن منخفضة الإضاءة دون فقدان أي تفاصيل . يتميز الهاتف أيضًا بعدسة واسعة الزاوية ومضادة للتشوه تبلغ 114 درجة و50 ميجابكسل لتصوير كل شيء بدءًا من الأنهار الجليدية العملاقة وحتى رقاقات الثلج الصغيرة. تحتوي هذه العدسة على وضع Macro الذي يحافظ على التركيز على الأهداف من مسافة قريبة تصل إلى 2.5 سم، بينما يتم تقليل تشويه الحافة إلى مستوى منخفض يصل إلى 1.6% وتظل الصور واضحة حتى عند تكبيرها بمقدار 10x. كما يعمل على تمكين المستخدمين من التقاط سحر الليل بفضل الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل OIS Steady Night Portrait مع تثبيت الصورة البصري للحصول على لقطات فائقة الثبات.