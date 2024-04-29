تكنو السعودية تطلق احدث هواتفها من سلسلة CAMON 30 هواتف تعيد صياغة مفهوم تصوير الفيديو مدعومة بشريحة تتميز بذكاء اصطناعي متقدم وتصميم كلاسيكي

أعلنت العلامة التجارية التكنولوجية المبتكرة TECNO أنها ستطلق سلسة هواتف CAMON 30 الجديدة - وهي سلسلة متكونة من نموذجين توفر مستوى جديدًا من براعة التصوير لفئة أسعارها مع إمكانات تصوير مثيرة هي الأولى من نوعها.
تتكون السلسلة الجديدة من هواتف CAMON 30 Premier 5G، وCAMON 30 5G وهي تمكّن المستخدمين من إتقان تصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي على المستوى الاحترافي بأسلوب عصري.
تم تجهيز هاتف CAMON 30 Premier 5G بنظام تصوير قوي ثنائي الشريحة، مما يوفر فيديو AI-NR HDR بمشهد كامل بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية للهواتف الذكية لأول مرة. بالإضافة إلى ذلك، توفر العدسات الأربع الرائعة بدقة 50 ميجابكسل تجربة تصوير احترافية مع تكبير يصل إلى 60x ووظائف Social App Turbo الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ووظائف AIGC Portrait التي توفر منظورًا جديدًا للتصوير. تتميز سلسلة CAMON 30 بتصميم كلاسيكي أنيق للكاميرا ذات المحور الجانبي مستوحى من كاميرات محدد المدى الكلاسيكية التي ستمكن كل مستخدم بأظهار ابداعه في التصوير ، بينما تقدم أيضًا أداءً رائعًا مع معالج MediaTek Dimensity 8200 5G، وذاكرة ضخمة تصل إلى 512 جيجابايت + 24 جيجابايت وبطارية قوية بقوة 70 وات Ultra Charge بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.
قال جاك جو، المدير العام لشركة TECNO: "يسعدنا أن نقدم سلسلة CAMON 30 الجديدة، وهي شهادة على تفاني TECNO الثابت في تقديم أحدث التقنيات لمستخدمينا الكرام". "من خلال دمج تقنيات التصوير الرائدة ووظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تعكس السلسلة الجديدة الخطوات الجريئة التي تتخذها شركة TECNO لاستكشاف إمكانيات جديدة مع الدفع نحو المزيد من التجارب المتميزة."
يتميز نظام التصوير ثنائي الشريحة في CAMON 30 Premier 5G بشريحة التصوير CXD5622GG من سوني، مما يوفر قمة جديدة لفيديو الهاتف المحمول لالتقاط عوالم تحت الماء والسماء المرصعة بالنجوم، والغسق في الصحاري، والشفق القطبي في القطبين بجمالها الحقيقي. بفضل الحوسبة العائمة FP16 من الجانب النهائي الأولى في الصناعة وقوة الحوسبة الرائدة 4.6TFLOPS@FP16، تتيح شريحة التصوير المستقلة أول فيديو AI-NR HDR بمشهد كامل بدقة 4K و30 إطارًا في الثانية ويعد الأول من نوعه ، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط لقطات رائعة حتى في الإضاءة الأكثر تحديًا. شروط. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهاز قادر على رؤية ليلية فائقة الدقة بدقة 4K مزدوجة الرقائق لتقليل الضوضاء بشكل قوي وفيديو بورتريه مزدوج الرقائق بدقة 4K لاستعادة الألوان 20 بت بشكل واقعي للغاية في تصوير الفيديو العمودي. كجزء من تجربة تصوير شاملة بأربع عدسات بدقة 50 ميجابكسل، تم تجهيز هاتف CAMON 30 Premier 5G أيضًا بعدسة بورتريه احترافية بدقة 50 ميجابكسل مع طول بؤري ذهبي مقرب 70 مم وتقريب بصري 3x وتقريب رقمي يصل إلى 60x لالتقاط الصورة مثالية وواضحة
يتميز هاتف CAMON 30 Premier بكاميرا بالتعاون مع سوني, حيث توفر سوني IMX890 50MP OIS الرئيسي مع مستشعر فائق الحساسية مقاس 1/1.56 بوصة لتصوير الأشخاص والأماكن بتفاصيل مذهلة وفي أي إضاءة. بالإضافة إلى المستشعر الكبير، وحجم بكسل 1.0 ميكرومتر، وفتحة F/1.88، وتقنية OIS البصرية المضادة للاهتزاز، وتقنية دمج البكسل الرائدة في الصناعة، مما يعني أن المستخدمين لن يفوتوا أي تفاصيل في اليوم، ويمكنهم التقاط صور في الأماكن منخفضة الإضاءة دون فقدان أي تفاصيل . يتميز الهاتف أيضًا بعدسة واسعة الزاوية ومضادة للتشوه تبلغ 114 درجة و50 ميجابكسل لتصوير كل شيء بدءًا من الأنهار الجليدية العملاقة وحتى رقاقات الثلج الصغيرة. تحتوي هذه العدسة على وضع Macro الذي يحافظ على التركيز على الأهداف من مسافة قريبة تصل إلى 2.5 سم، بينما يتم تقليل تشويه الحافة إلى مستوى منخفض يصل إلى 1.6% وتظل الصور واضحة حتى عند تكبيرها بمقدار 10x. كما يعمل على تمكين المستخدمين من التقاط سحر الليل بفضل الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل OIS Steady Night Portrait مع تثبيت الصورة البصري للحصول على لقطات فائقة الثبات.
ولمساعدة المستخدمين على التقاط لقطات جماعية لا تشوبها شائبة وصور سيلفي مفصلة بشكل رائع، تتميز ايضاً سلسلة CAMON 30 بكاميرا أمامية استثنائية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بميزة التركيز التلقائي لتتبع العين. تتميز العدسة بتتبع العين المتقدم وسرعة التركيز خلال 100 مللي ثانية للحفاظ على كل شيء في التركيز. وفي الوقت نفسه، تسمح هذه العدسة لمستخدمي CAMON 30 Premier 5G وCAMON 30 Pro 5G برفع مستوى مدونات الفيديو الخاصة بهم بدقة نقية تبلغ 4K60 إطارًا في الثانية.
باعتبارها رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، توفر سلسلة CAMON 30 للمستخدمين منظورًا جديدًا للتصوير. مع تطبيق Social App Turbo، تعد TECNO أول علامة تجارية تفتح طرقًا جديدة للعب الفيديو في تطبيقات الطرف الثالث لإجراء مكالمات فيديو أكثر تفاعلية وجاذبية. تتيح الوظيفة الجديدة للمستخدمين الاستمتاع بتغيير الصوت وتغيير خلفية الفيديو ووظائف تجميل الفيديو والصور الرمزية Tmoji والإضاءة للبيئات المظلمة، بحيث يمكن لأي شخص إخفاء غرفة فوضوية بسرعة أو الظهور بأفضل مظهر للمكالمات الواردة المفاجئة.
يعمل تطبيق Social App Turbo ووظائف الذكاء الاصطناعي الأخرى على إعادة تصور تجربة التصوير.
إلى جانب تطبيق Social App Turbo، توفر السلسلة للمستخدمين وظيفة AI Erase سهلة الاستخدام لإنقاذ اللقطات المثالية التي أفسدها الغرباء المتجولون - مع مسح الأشخاص والأشياء. تعد السلسلة أيضًا أول سلسلة من TECNO تتميز بتقنية Universal Tone الرائدة، وهي تقنية التصوير متعددة درجات ألوان البشرة الأكثر تقدمًا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. وباستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المستندة إلى بيانات غير متحيزة، فإنه يضمن ظهور جميع المستخدمين بشكل حقيقي في كل لقطة. وأخيرًا، يتميز هاتف CAMON 30 Premier 5G أيضًا بأول وظيفة صورة AIGC مدمجة في الصناعة، مما يزيل متاعب تطبيقات الطرف الثالث للسماح للمستخدمين بابتكار صور شخصية إبداعية لصور رمزية عصرية وممتعة لوسائل التواصل الاجتماعي.
التصميم المميز لسلسلة CAMON 30 سيجعل كل مستخدم يشعر وكأنه مصور فوتوغرافي محترف يواكب الموضة. مع روح تصميم الكاميرا الكلاسيكي الذي تم تحديثه في هاتف ذكي أنيق، يمزج تصميم الكاميرا الكلاسيكية ذات المحور الجانبي بين الذوق الكلاسيكي والذوق الجمالي المعاصر للمستهلكين الأنيقين. تتميز السلسلة بنقطة عمل أنيقة وذكية تضيف لمسة من الروح القديمة بينما تعمل Action Dot أيضًا كمؤشر لتسجيل الفيديو، وتنبيهات الاستيقاظ بالمساعد الصوتي، وتنبيهات حالة الشحن، وحالة التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء والمزيد. يضيف CAMON 30 Premier 5G أيضًا حلقة Zoom لإضفاء لمسة إضافية من النمط المستوحى من محدد المدى.
سلسلة CAMON 30 تأتي بجلد Tech-Art من جلد الغزال الأول من نوعه ، مستخدمه من مواد متقدمة رائدة. تشتمل اللوحة الخلفية على مادة سويدي متقدمة مع نسيج رخامي لامع، مما يمنح الجهاز مظهرًا رائعًا. تضيف تقنية نسيج Nature Flow من TECNO إحساسًا فاخرًا، بينما تستلهم طبقة Lotus Leaf Biomimetic Skin من الطبيعة بطبقة مقاومة للماء تتسبب في تجمع قطرات الماء وتمنع نقعها.
تتميز السلسلة أيضًا بأنها مبسطة وخفيفة الوزن، مما يضمن أن استخدامها عملي ومريح في الاستخدام بالإضافة إلى أنه عصري. يبلغ سمك CAMON 30 Premier 5G 7.9 ملم ويزن 210 جرامًا. ويتميز CAMON 30 5G بالأناقة نفسها، بينما تتمتع السلسلة بنسبة شاشة إلى جسم تبلغ 94% تقريبًا.
تأتي سلسلة CAMON 30 بمجموعة واسعة من الألوان الجذابة، بما في ذلك Alps Snowy Silver، وHawaii Lava Black، وIsland Basaltic Dark، وUyuni Salt White، وEmerald Lake Green، وSahara Sand Brown.
تقدم سلسلة CAMON 30 تجربة سمعية وبصرية ممتعة للعينين والأذنين. يتميز هاتف CAMON 30 Premier 5G بأفضل شاشة في تاريخ عائلة CAMON - شاشة LTPO AMOLED مقاس 6.77 بوصة ودقة 1.5k مع معدل تحديث عالٍ متكيف يتراوح من 10 إلى 120 هرتز و10.7 مليار TrueColor. توفر دقة الشاشة النابضة بالحياة 1.5k تجربة بصرية تشبه 2k واستهلاكًا أقل للطاقة يشبه إلى حد كبير 1080 بكسل، مما يوفر توازنًا مثاليًا للاستمتاع بالترفيه النابض بالحياة.
علاوة على ذلك، توفر السلسلة صوتًا محسنًا للألعاب ومقاطع الفيديو والموسيقى مع تقنية Dolby Atmos المذهلة لأول مرة في تاريخ CAMON. مع Dolby Atmos، تصبح الموسيقى أكمل وأكثر توازنًا، والحوار أكثر وضوحًا في مقاطع الفيديو، ويتم تحسين الألعاب بمجال صوت أوسع وجهير أكثر وضوحًا. كما تتميز بمكبر صوت استريو مزدوج، وتوفر صوتًا غامرًا وجذابًا يضع المستخدمين في قلب الحدث في أفلامهم أو ألعابهم المفضلة.
سواء كان ذلك للرد على المكالمات في الأيام الممطرة أو الرد على الرسائل بعد غسل اليدين، فإن تقنية اللمس باليد الرطبة في سلسلة CAMON 30 تسمح للمستخدمين بمواصلة تشغيل الجهاز بسهولة حتى بأيدي مبتلة. السلسلة أيضًا مقاومة IP54 للحماية من رذاذ الماء والغبار.
توفر سلسلة CAMON 30 قوة متميزة لمغامرات التصوير ولعبة لا تُنسى مع مجموعة ثلاثية مذهلة من ميزات الأداء بفضل معالج MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G المتميزة. توفر شريحة TSMC 4nm أداءً متميزًا ومعالجة صور Imagiq 785 وكفاءة استثنائية وعمر بطارية محسنًا. وفي الوقت نفسه توفر سلسلة CAMON 30 ذاكرة ضخمة تصل إلى 512 جيجابايت + 24 جيجابايت (ذاكرة وصول عشوائي ممتدة تبلغ 12 جيجابايت). وثالثًا، توفر السلسلة تبريدًا متقدمًا يصل إلى 10 طبقات من فئة الألعاب للألعاب عالية الأوكتان.
بفضل البطارية الضخمة بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة، يمكن لمستخدمي سلسلة CAMON 30 الاستمتاع بما يصل إلى 6.46 ساعة من اللعب، أو 33.81 ساعة من الاتصال، أو 9.34 ساعة من مشاهدة الفيديو بشحنة واحدة فقط. ولراحة البال على المدى الطويل، تتمتع البطارية بعمر افتراضي طويل يصل إلى 1600 دورة شحن على الأقل، وستحتفظ بأكثر من 80% من سعتها الفعالة بعد أربع سنوات. وسيستفيد المستخدمون الذين يتنقلون دائمًا أيضًا من شاحن CAMON 30 Series بقدرة 70 واط، القادر على شحن الجهاز من 0% إلى 50% في 16 دقيقة فقط, بطارية قوية في لمح البصر.
تتوفر سلسلة CAMON 30 بسعر مغري يبدأ من 1249 ريالاً سعوديًا لدى اكسترا , زين, نون، لولو هايبر ماركت، نستو هايبر ماركت ، نجد للاتصالات , ومشاعل العاصمة للاتصالات بالإضافة إلى جميع أسواق الاتصالات في جميع أنحاء المملكة.