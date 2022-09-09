ببرامج عدة.. السعودية تشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي للإسعافات الأولية

وأوضح الدكتور العويسي أن الشعار الذي يُرفع في اليوم العالمي للإسعافات الأولية "تعلُّم الإسعافات الأولية مدى الحياة" يُجسِّد هذه الأهمية؛ إذ يُفترض أن يكون الإلمام بأساسيات الإسعافات الأولية أمرًا دائمًا ومستمرًّا وملازمًا لكل أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم ووظائفهم، ولا يقتصر على فئة دون أخرى؛ لينشر حالة دائمة من التعاضد والتلاحم بين أفراد المجتمع، ويضع على عاقتهم المسؤولية لحماية بعضهم، وهو ما تجسد في قول الله تعالى { وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}.