فتق بالبطن وحصوات.."3 عمليات في 300 دقيقة" تنقذ حياة مريضة بالطائف

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف، من إجراء ثلاث عمليات لمريضة تعاني آلاماً شديدة بالبطن، وبعد عمل جميع الفحوصات المخبرية والإشعاعية للمريضة تبين أنها تعاني فتقاً كبيراً بالبطن وحصوات بالمرارة وترهل عضلات جدار البطن.
وأوضحت "صحة الطائف" لـ"سبق"، أن الفريق الطبي المعالج قد قرر بعدها التدخل الجراحي وإجراء ثلاث عمليات في وقتٍ واحد؛ حيث استغرقت 5 ساعات، تمّ من خلالها شد ترهلات بطن من الدرجة الثالثة، مع إصلاح عضلات البطن، إضافة إلى إزالة المرارة بالمنظار، وإصلاح فتق كبير بجدار البطن دون آثار أو جروح لإزالة المرارة والفتق، و-بحمد لله- خرجت بعد تماثلها بالشفاء.
يُذكر أن قسم العمليات بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، أجرى خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 أكثر من 2700 عملية جراحية.