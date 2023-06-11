فتق بالبطن وحصوات.."3 عمليات في 300 دقيقة" تنقذ حياة مريضة بالطائف

وأوضحت "صحة الطائف" لـ"سبق"، أن الفريق الطبي المعالج قد قرر بعدها التدخل الجراحي وإجراء ثلاث عمليات في وقتٍ واحد؛ حيث استغرقت 5 ساعات، تمّ من خلالها شد ترهلات بطن من الدرجة الثالثة، مع إصلاح عضلات البطن، إضافة إلى إزالة المرارة بالمنظار، وإصلاح فتق كبير بجدار البطن دون آثار أو جروح لإزالة المرارة والفتق، و-بحمد لله- خرجت بعد تماثلها بالشفاء.