إنجازات تتوالى.. أكثر من مائة ألف مستفيد من برامج أكاديمية الجزيرة العالمية

في إنجازات متوالية تحققها أكاديمية الجزيرة العالمية وحول آخر الأرقام التي أعلنتها الشركة، فقد بلغ عدد المستفيدين من البرامج التعليمية والتدريبية للأكاديمية أكثر من مائة ألف.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالعزيز محمد العواد قائلاً: تحرص الأكاديمية وعبر مجموعة من الخطط الاستراتيجية على تحقيق الفائدة القصوى للمنتسبين في مجال التعليم والتدريب بما يتوافق مع تطوير مهاراتهم بالشكل الذي يناسب متطلبات سوق العمل.
وأضاف "العواد": استطاعت الأكاديمية وعبر فريقها المتميز على مواكبة أحدث البرامج العالمية تحقيق الفائدة لأكثر من مائة ألف مستفيد في مختلف البرامج على مدار الأعوام العشرين الماضية.
وتابع: تعمل الأكاديمية وكل فترة على دراسة أبرز الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل ووضع الخطط المناسبة بما يتوافق مع هذه الاحتياجات؛ فالعالم اليوم يتجه نحو سرعة هائلة على التقنية سواء مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي استشعرناه وتعزيز البنية التحتية للأكاديمية بما يتوافق متطلبات المرحلة.
ولفت إلى أن قطاع التعليم والتدريب اليوم يلعب دوراً كبيراً في المساهمة بتأهيل القدرات الشبابية المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث تمتلك السعودية نخبة من الشباب الواعد في مختلف التخصصات الأمر الذي يحملنا في أكاديمية الجزيرة العالمية المسؤولية الكبرى في العمل على مواكبة كل ما هو جديد.