إنجازات تتوالى.. أكثر من مائة ألف مستفيد من برامج أكاديمية الجزيرة العالمية

ولفت إلى أن قطاع التعليم والتدريب اليوم يلعب دوراً كبيراً في المساهمة بتأهيل القدرات الشبابية المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث تمتلك السعودية نخبة من الشباب الواعد في مختلف التخصصات الأمر الذي يحملنا في أكاديمية الجزيرة العالمية المسؤولية الكبرى في العمل على مواكبة كل ما هو جديد.