للمرة الثانية على التوالي.. إعادة انتخاب السعودية نائبًا لرئيس محافظي "البحوث العالمي"

ويؤكد إعادة انتخاب ممثل السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا المنصب القيادي في مجلس البحوث العالمي للمرة الثانية على التوالي منذ إنشائه في عام 2012م ثقة المجلس بدور السعودية الرائد للمساهمة في تحقيق رؤية المجلس وأهدافه المستقبلية، كذلك المكانة الرفيعة للمملكة وجهودها في تنمية البحث والتطوير والابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي، ودورها البارز في تعزيز العمل الإقليمي المشترك بين مجالس البحوث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتقوية حضورها ومساهمتها في تقدم المعرفة والابتكار على المستوى العالمي.