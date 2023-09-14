هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطلق حملة "الأول تحول" للتوعية بأسلوب الشراء الحكومي الموحد

يذكر أن الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد تعد أسلوبًا مستحدثًا يساهم في توفير فرص تسويقية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تقدم الهيئة من خلاله عدة مزايا للقطاع الخاص، كتوفير حصة سوقية أكبر للوصول إلى جميع الجهات الحكومية عبر سوق إلكتروني يُسهم في تسهيل الإجراءات دون الحاجة إلى إعداد عروض أسعار لكل منتج أو خدمة، بالإضافة إلى دعم المنتجات الوطنية وتفضيلها، ليحقق ذلك فرصًا متساوية للقطاع الخاص في المساهمة بعملية الشراء الحكومي.