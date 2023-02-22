توقعات باقتراب كتلة هوائية باردة من شمال المملكة فجر غد

وبالاتجاه نحو ساعات النهار؛ يعود الطقس للاستقرار في المناطق كافة، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها في منطقتي الشرقية والرياض بما في ذلك العاصمة، لتكون العظمى في بداية الثلاثينات المئوية في هذه المناطق، بينما تكون أكثر اعتدالاً في شمال المنطقة الشرقية والمناطق الشمالية من المملكة.