توقعات باقتراب كتلة هوائية باردة من شمال المملكة فجر غد

أظهرت مخرجات التنبؤات الحاسوبية توقعات باقتراب كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا من شمال المملكة فجر وصباح غد الخميس، بالتزامن مع امتداد منخفض البحر الأحمر من الجنوب، مما يؤدي إلى تكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة شمال المنطقة الشرقية تترافق مع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المحافظة.
وبحسب موقع "طقس العرب"، فمن المتوقع أن تتهيأ الفرصة تدريجيًا ساعات فجر وصباح غد الخميس لهطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من منطقة حفر الباطن، وخاصةً الأجزاء الشمالية، وقد تترافق مع حدوث الرعد أحيانًا.
وبالاتجاه نحو ساعات النهار؛ يعود الطقس للاستقرار في المناطق كافة، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها في منطقتي الشرقية والرياض بما في ذلك العاصمة، لتكون العظمى في بداية الثلاثينات المئوية في هذه المناطق، بينما تكون أكثر اعتدالاً في شمال المنطقة الشرقية والمناطق الشمالية من المملكة.