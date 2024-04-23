بقيمة تجاوزت ربع مليار ريال.. شركة أعمال الجود العقارية تعلن نجاح مزاد "خام بريدة"

وحول هذه الصفقة يقول الأستاذ نزار بن حمد الحركان رئيس الشركة: "نحمد الله أولًا على نجاح مزاد "خام بريدة" الذي كان حديث السوق العقاري في مدينة بريدة على وجه الخصوص والمجتمع العقاري في المملكة على وجه العموم خلال الأسابيع الماضية، وانعكس ذلك على الحضور الكبير للمزاد الذي أقيم حضوريًّا في قاعة الرصافة بمدينة بريدة وإلكترونيًّا عبر منصة السعودية للمزادات، وشهد منافسات من داخل وخارج المنطقة.