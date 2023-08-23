لوحات مسروقة وذخيرة في "وكر السموم".. ضبط مواطنَيْن يروّجان المخدرات بالباحة

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الباحة على مواطنَيْن؛ لاتخاذهما منزلًا بمحافظة العقيق وكرًا لترويج مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبِط بحوزتهما لوحات مركبات مسروقة، وذخيرة حية، وأجهزة لوحية.
وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.